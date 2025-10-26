Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun kullandığı araç, 23 Ekim'de Etiler Mahallesi'ndegerçekleştirilen trafik denetiminde polisler tarafından durduruldu.

POLİSE ALKOLLÜ YAKALANDI, EHLİYETİ KAPTIRDI

Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu. Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLEREK BAĞLANDI

Cezanın yanı sıra, Melih Mahmutoğlu'nun sürücü belgesi de geçici bir süre için trafik görevlileri tarafından alındı. Bu süreç zarfında aracı kullanması yasaklandı. Ayrıca, Fenerbahçe Beko'nun kaptanının kullandığı araç, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle geçici bir süreliğine trafikten men edilerek bağlandı.