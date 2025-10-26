Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken yakalandı. Olayın ardından Mahmutoğlu'nun ehliyetine polis tarafından el konuldu. Milli oyuncunun kullandığı araç trafikten men edilerek bağlandı.
- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu 23 Ekim'de Etiler Mahallesi'nde trafik denetiminde alkollü yakalandı.
- Yapılan testte Melih Mahmutoğlu'nun 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.
- Melih Mahmutoğlu'na Karayolları Trafik Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.
- Melih Mahmutoğlu'nun kullandığı araç trafikten men edilerek bağlandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun kullandığı araç, 23 Ekim'de Etiler Mahallesi'ndegerçekleştirilen trafik denetiminde polisler tarafından durduruldu.
POLİSE ALKOLLÜ YAKALANDI, EHLİYETİ KAPTIRDI
Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu. Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLEREK BAĞLANDI
Cezanın yanı sıra, Melih Mahmutoğlu'nun sürücü belgesi de geçici bir süre için trafik görevlileri tarafından alındı. Bu süreç zarfında aracı kullanması yasaklandı. Ayrıca, Fenerbahçe Beko'nun kaptanının kullandığı araç, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle geçici bir süreliğine trafikten men edilerek bağlandı.