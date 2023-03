Fenerbahçe'nin kaptanı Altay'dan iddialı sözler: Hırvatistan'ı da yeneriz

Milli takım kalecilerinden Altay Bayındır, Hırvatistan mücadelesine hazırlandıkları antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile 28 Mart Salı günü Bursa'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, memleketi Bursa'da milli takımla maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayarak mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

"HIRVATİSTAN'I DA YENERİZ"

Mücadelenin keyifli geçmesini temenni eden Altay, "Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız." dedi.