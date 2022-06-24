Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu! İşte oynanacak hazırlık maçları

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına hızla devam ediyor. İlk hazırlık maçını Makedonya temsilcisi FK Shkupi ile yapan Fenerbahçe bu maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin 2.etap kamp programı ve hazırlık maçı takvimi belli oldu.

2 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Futbol A Takımımız, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecektir. Kulübümüzün kamp ve maç organizasyonu Match PR tarafından düzenlenecek olup futbol takımımız kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacaktır. İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena'da gerçekleştirilecek olup bilet satışları ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe, 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile;

6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek.