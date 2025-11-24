Haberler

Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 1911-12 sezonunda kazandığı ilk şampiyonluk kupası, 7 Aralık'ta açık artırmayla satışa çıkacak. Kupa, hem futbolcu hem başkan olarak görev yapan Arif Emirzade Bey'e ait tarihi bir eser niteliğinde.

  • Fenerbahçe'nin 1911-1912 sezonunda İstanbul Ligi'nde kazandığı ilk şampiyonluk kupası 7 Aralık'ta açık artırmayla satışa çıkacak.
  • Kupa, Fenerbahçe'nin yedinci başkanı Arif Emirzade'ye aittir.
  • Kupa bronzdan yapılmış, 10 santimetre çapında ve üzerinde hicri 1329-1330 (miladi 1911-1912) ibaresi bulunmaktadır.

Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk şampiyonluk kupası, yıllar sonra yeniden gündemde. 1911-1912 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan sarı-lacivertlilerin kaldırdığı kupa, 7 Aralık'ta açık artırma yoluyla satışa sunulacak. Fenerbahçe camiası için büyük tarihi değer taşıyan eserin koleksiyoncular arasında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

ARİF EMİRZADE'YE VERİLEN TARİHİ KUPA

Satışa çıkarılacak kupanın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yedinci başkanı Arif Emirzade Bey'e ait olduğu açıklandı. Arif Emirzade, kulüp tarihinde hem futbolcu hem başkan olarak görev yapan tek isim olmasıyla da büyük önem taşıyor. Bu kupa, kulübün ilk şampiyonluğu kadar Emirzade'nin mirası açısından da özel bir hatıra niteliğinde.

BRONZ, KAZIMA İŞÇİLİKLİ TARİHİ ESER

"Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi" kapsamında satışa çıkacak kupa, özel bir koleksiyona ait bulunuyor. Müzayede kataloğunda yer alan bilgilere göre eser 10 santimetre çapında, bronz malzemeden yapılmış ve kazıma (grave) tekniğiyle süslenmiş durumda. Kupanın üzerinde hicri 1329-1330 (miladi 1911-1912) ibaresi yer alıyor.

Bu kupa, Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nin 6. sezonunda, tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı dönemin tescilli hatırası olarak büyük değer taşıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Son şampiyonluğu da tarihi eser olarak sayılması lazım :)

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıdvan Tezcan:

Doğru :)

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıRamazan Sivri:

Laf etti bal kabağı ??lavuk dur bakalım fetosarayin 14yil şampiyon olamama rekoru kıran olmadı ??

yanıt11
yanıt11
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

ammna kdgm coccg siz ilk şampiyonluğunuz nezaman fetönün ococukları

yanıt5
yanıt6
Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
