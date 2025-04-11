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Fenerbahçe hisselerinin bir kısmı yabancıya satıldı

Fenerbahçe hisselerinin bir kısmı yabancıya satıldı
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Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin %4.80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27'ye geriledi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4,80'ini temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirdi. Pay satış fiyatı 46,10 TL olurken, Perşembe günkü kapanışa göre işlemin yüzde 4 iskontoyla gerçekleştiği görüldü.

FENERBAHÇE'NİN PAYI 62'YE DÜŞTÜ

İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı yüzde 62,27'ye düştü.

İşte yapılan açıklama:

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

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Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiye'nin fabrikaları toprakları vatandaşlığı her şeyini sattılar Fenerbahçe'nin %4 istesin satmışlar çok mu İsrail Suriye'ye gelmiş Büyük Ortadoğu projesi başkanların öncülüğünde sınırlarımıza dayanmış ye kürküm ye

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