Fenerbahçe'nin hesaplarında bu hiç yoktu! Premier Lig'in yeni ekibi, Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktı

Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Nottingaham Forest, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İNGİLİZ EKİBİNİN FERDİ ISRARI SÜRÜYOR

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre, geçtiğimiz ocak ayında, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Ferdi'ye ön sözleşme imzalatmak isteyen İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele yapması üzerine istediğini başaramamıştı. Ancak Nottingham Forest Teknik Direktörü Steve Cooper'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini çok istediği ve bu yaz da 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER İÇİN PARAYA İHTİYACI VAR

Haberde; "Her ne kadar Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olsa da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durum da Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir." ifadelerine yer verildi.

FERDİ KADIOĞLU EN AZ 17 MİLYON EUROYA SATILACAK

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayı düşünmediği ve milli futbolcu için 17 milyon euro istediği belirtildi. Bunun yanında, İngiliz kulübünün bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi.

NOTTINGHAM FOREST SOL BEK ARIYOR

Nottingham Forest'ın sol beki Max Lowe'un kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve Sheffield United'a döndüğü, bu nedenle Premier Lig'in yeni temsilcisinin en az bir sol beke ihtiyacı olduğu ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu için de "Kadıoğlu, sahanın her iki tarafında da tehdit oluşturuyor. Oyunun hücum tarafında dripling ve asist yapmayı seven modern bir kanat oyuncusu." yorumunda bulunuldu.

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