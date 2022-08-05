Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Plea, Borussia Mönchengladbach ile 2025 yılına kadar sözleşmesini uzattı

Kadroyu kaliteli bir santrfor transferi ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye Plea'dan kötü haber geldi. Jorge Jesus'un transfer listesinin başında olan Fransız golcü, mevcut takımı Borussia M.Gladbach'la 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

PLEA TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Alassane Plea transferinde mutlu sona ulaşamadı. Fransız golcü, Borussia M.Gladbach ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Plea transferinin suya düşmesinin ardından başka isimlere yoğunlaşan sarı-lacivertlilerin listesinde, Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez ön plana çıkıyor.

LİSTEDE MAXİ GOMEZ VAR

Fenerbahçe'nin listesinde ki yeni santrfor adayı Valencia forması giyen Uruguaylı Maxi Gomezle ilgileniyor. 25 yaşındaki Maxi Gomez hava toplarında ki üstünlüğüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Uruguaylı santrfor, La Liga'da Karim Benzema'dan sonra en çok kafa golü atan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. Benzema 20, Gomez ise 18 kafa golü atmıştı. Bu sezon 32 maçta görev alan forvet oyuncusu bu maçlarda 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.