Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe karşılaşmayı 0.34 gol beklentisiyle tamamladı. Bu rakam, Fenerbahçeli taraftarların yoğun eleştirisine neden oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE'NİN GOL BEKLENTİSİ 0.34
Temsilcimiz Fenerbahçe, maçın belli bölümlerinde etkili olsa da bunu gole dönüştüremedi. Sarı-lacivertliler, 10 kişili rakibi karşısında maçı0.34 gol beklentisiyle tamamladı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN ELEŞTİRİ
Fenerbahçe'nin bu etkisiz oyunu Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynayan rakipleri karşısında gol pozisyonuna giremeyen takımlarını eleştirdi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, eleştirilerin bir numaralı hedefi oldu.