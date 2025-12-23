Haberler

18 yaşındaki Haydar Karataş ile 16 yaşındaki Alaettin Ekici, derbide forma giydi

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Haydar Karataş ve 16 yaşındaki Alaettin Ekici, Beşiktaş'a karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda son dakikalarda oyuna girdi. Genç futbolcular, eksik oyuncular nedeniyle derbide forma şansı buldu.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Haydar Karataş ve 16 yaşındaki futbolcusu Alaettin Ekici, Beşiktaş derbisinde son dakikalarda forma giydiler.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaşırken genç oyuncular da süre aldı. Geçtiğimiz cumartesi günü Eyüpspor ile oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında süre alan Haydar Karataş, kupada Beşiktaş'a karşı da formayı terletti. Karataş, mücadelenin 86. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine girdi.

16 yaşındaki Alaettin Ekici ise 90. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girdi.

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta görev alan Yiğit Efe Demir de 74'te Bartuğ Elmaz'ın yerine dahil oldu.

Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle derbinin kadrosuna bu iki gencin yanı sıra Mustafa Serkan Kök ve Kamil Efe Üregen de yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
