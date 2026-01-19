Haberler

7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı

7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğit Efe Demir, bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 7 maçta 24 hava topu mücadelesine giren genç oyuncu, bu mücadelelerin 20'sini kazanmayı başardı ve hava toplarındaki başarısıyla ön plana çıktı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yiğit Efe Demir, sezon içindeki istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 7 maçta görev alan genç oyuncu, girdiği hava topu mücadelelerinde yüksek bir başarı oranı yakaladı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yiğit Efe Demir 7 maçta şov yaptı

24 MÜCADELEDE 20 GALİBİYET

Yiğit Efe Demir, bu sezon çıktığı 7 maçta toplam 24 hava topu mücadelesine girdi. Genç futbolcu bu mücadelelerin 20'sinden galip ayrılarak ikili mücadele gücünü ortaya koydu.

