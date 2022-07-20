Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesindeki detay ortaya çıktı - Haberler

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesindeki detay ortaya çıktı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi dikkat çekti. Genç yıldız adayı, eğer bu sezon 1500 dakika forma giyerse serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak. Giymezse 5 milyon euro olacak.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler bu sefer de sözleşmesinde yer alan detayla gündem oldu. Birçok Avrupa kulübünün de radarına giren genç yıldızın sözleşmesinde yer alan madde sarı lacivertli kulübü zora sokabilir.

1500 DAKİKA OYNAMAYI GEREKİYOR

Sercan Hamzaoğlu'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, 500 dakika oynarsa bu sezon serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak. Oynamazsa 5 milyon euro olacak. Bir sonraki sezon 22.5, 2024-25 sezonun da ise 30 milyon euro çıkış maddesi yer alıyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesindeki detay ortaya çıktı

Haberler.com - Spor

Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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