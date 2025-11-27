Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Yiğit Efe Demir Sakatlandı

Fenerbahçe'de bugün ilk kez 11'de forma şansı bulan Yiğit Efe Demir, Ferencvaros maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin özellikle stoper hattında cezalı ve sakat oyuncularının olması sebebiyle bu bölgede Milan Skriniar'ın yanında 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir forma giydi. Bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Yiğit Efe, mücadelenin ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Hakem Ricardo de Burgos'un sağlık ekiplerini sahaya davet etmesi sonrası genç futbolcu yerini Mert Müldür'e bıraktı.

Yiğit Efe Demir, 21. dakikada da sarı kart gördü. - İSTANBUL