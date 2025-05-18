Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
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Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Başkan Ali Koç'un eylül ayında aldığım seçim kararını eleştirdi. Hakan Bilal Kutlualp, yaptığı açıklamada erken seçim istediğini dile getirerek ''Derhal olağanüstü kongre kararı alın ve Fenerbahçe'nin önünü gerçekten açın.'' dedi.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan ve şimdilerde Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç'un eylül ayında aldığı seçim kararına tepki gösterdi. Kutlualp, seçimlerin erken tarihte yapılmasını dile getirdi.

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN VAKİT KAYBETMEYİN''

Hakan Bilal Kutlualp, açıklamasında ''Kaybedilen, kasıtlı olarak geciktirilen her gün; yeni sezonların, yeni umutların kaybı demektir. Tüzükte yazan süreleri 'nasıl olsa azamisini kullanırız' anlayışıyla Eylül'e kadar yaymak, Fenerbahçe'ye hiçbir fayda sağlamaz! Geçtiğimiz yıl TFF seçimleri Almanya'daki turnuvanın sonuna ertelenmek istenirken, sergilediğiniz net duruşunuzu hepimiz hatırlıyoruz. Aynı duruşu şimdi, Fenerbahçe için de göstermenizi bekliyoruz.'' dedi.

Sözlerine devam eden Kutlualp, ''Eylül'e kadar yapılacak panik transferler, popülist harcamalar ve günü kurtarmaya yönelik kararlar; kulübümüze büyük maliyetler yaratacaktır. 7 yılda yapılamayan ne değişti de şimdi yapılacak? 'Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diyemeyeceğinize göre, derhal olağanüstü kongre kararı alın ve Fenerbahçe'nin önünü gerçekten açın!'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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