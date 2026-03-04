Fenerbahçe maçı gecikmeli başlayacak

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunları nedeniyle gecikmeli başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak için kente ulaştı. Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi. Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı. Stadyum görevlileri ve hakemler futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı