Fenerbahçe maçı gecikmeli başlayacak

Fenerbahçe maçı gecikmeli başlayacak
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı maç stadyumdaki ışıklandırma sorunları nedeniyle ileri bir saate alındı. Her iki takım sahada ısınmalarını yaptıktan sonra sorunla karşılaştı.

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunları nedeniyle gecikmeli başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak için kente ulaştı. Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi. Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı. Stadyum görevlileri ve hakemler futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

