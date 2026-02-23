Haberler

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi 4. kez Kadıköy'de sona erdi

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Kadıköy'de yaşadığı beraberliklerle daha önce de benzer durumlar yaşamıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 3 maç ve üzeri elde ettiği galibiyet serilerini Kadıköy'de yaşadığı beraberliklerle bitirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kanarya'nın, 17 Eylül'de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisiyle 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, aynı durum 25 Ocak'ta oynanan Göztepe maçıyla yaşanmıştı.

Tedesco'nun öğrencileri şubat ayı itibarıyla Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşısında hanesine 3'er puan yazdırırken, bu galibiyet serisi de Kasımpaşa maçında sonlandı.

Ligde ilk 23 hafta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'de 4. kez galibiyet serisi Kadıköy'de bozuldu.

Kanarya, 1 Mart Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

