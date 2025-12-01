Haberler

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Edson Alvarez'in attığı golle 44. dakikada skoru 1-1 yaptı. Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından Alvarez'in golünü pozisyon öncesinde Skriniar'ın elle oynaması nedeniyle iptal etti.

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 44. dakikada Edson Alvarez ile golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambol sonucu Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'den seken top Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

VAR'IN MÜDAHALESİYLE GOL İPTAL

Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Sahaya geri dönen Yasin Kol, ceza sahasındaki pozisyonda Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndüGörüntü: beIN Sports

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndüGörüntü: beIN Sports

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var tempo inanılmaz

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKemal A55:

Hakem verdi golü var utancından iptal etti

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

kol a girdi top

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Ali:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 602.000 doların üzerine çıktı. Ciddi düşünen bir yatırımcıysanız, kendisine Whatsapp'tan (0852-9446-4893) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı

Derbi öncesi ortalık karıştı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.