Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Edson Alvarez'in attığı golle 44. dakikada skoru 1-1 yaptı. Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından Alvarez'in golünü pozisyon öncesinde Skriniar'ın elle oynaması nedeniyle iptal etti.
Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 44. dakikada Edson Alvarez ile golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambol sonucu Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'den seken top Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.
VAR'IN MÜDAHALESİYLE GOL İPTAL
Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Sahaya geri dönen Yasin Kol, ceza sahasındaki pozisyonda Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.
İşte o pozisyon;