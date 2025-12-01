Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 44. dakikada Edson Alvarez ile golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambol sonucu Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'den seken top Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

VAR'IN MÜDAHALESİYLE GOL İPTAL

Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Sahaya geri dönen Yasin Kol, ceza sahasındaki pozisyonda Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.

İşte o pozisyon;

Görüntü: beIN Sports

