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Fenerbahçe'nin futbol A takımı sağlık departmanı sorumluluğuna Halil Polat getirildi

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Fenerbahçe, futbol A takımının sağlık departmanında kapsamlı yeni bir yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtildi.

Fenerbahçe, futbol A takımının sağlık departmanında yeni yapılanmaya gidildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A Takımı'mızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Yeni yapılanmanın futbol A takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA
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