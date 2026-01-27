Fenerbahçe'ye Sırp hakem

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Romanya deplasmanında FCSB ile oynayacağı maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Rumen temsilcisi FSCB'ye konuk olacak. Mücadelede Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Milan Mitic'in dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic yer alacak. - İSTANBUL