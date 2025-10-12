Fenerbahçe'nin eski yıldızı Reto Ziegler futbolu bıraktı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Reto Ziegler, futbolu bıraktığını açıkladı. Ziegler, Sion U21 takımının yardımcı antrenörü oldu. Ziegler, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Galatasaray'a karşı atmıştı.
Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen İsviçreli sol bek oyuncusu Reto Ziegler, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
FUTBOLA VEDA ETTİ
39 yaşındaki Ziegler, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak futbolu bırakma kararını aldığını açıkladı. Ziegler, İsviçre Ligi takımlarından Sion U21'in yardımcı antrenörü oldu.
59 MAÇTA TEK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI
2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen Ziegler, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi. İsviçreli sol bek, Fenerbahçe formasıyla tek golünü, Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinde attı. Ziegler, İsviçre Milli Takımı'yla da 35 maçta görev aldı.