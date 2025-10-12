Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Reto Ziegler futbolu bıraktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Reto Ziegler futbolu bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Reto Ziegler, futbolu bıraktığını açıkladı. Ziegler, Sion U21 takımının yardımcı antrenörü oldu. Ziegler, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Galatasaray'a karşı atmıştı.

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen İsviçreli sol bek oyuncusu Reto Ziegler, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

FUTBOLA VEDA ETTİ

39 yaşındaki Ziegler, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak futbolu bırakma kararını aldığını açıkladı. Ziegler, İsviçre Ligi takımlarından Sion U21'in yardımcı antrenörü oldu.

59 MAÇTA TEK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen Ziegler, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi. İsviçreli sol bek, Fenerbahçe formasıyla tek golünü, Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinde attı. Ziegler, İsviçre Milli Takımı'yla da 35 maçta görev aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Doğum gününde yürek burkan paylaşım

İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Yürek burkan paylaşım
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.