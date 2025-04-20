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Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Hayatını Kaybetti

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında vefat etti. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada Lorant'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

FENERBAHÇE'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayata göz yumdu. Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli kulübün teknik direktörüydü.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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