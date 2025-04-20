Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Hayatını Kaybetti

FENERBAHÇE'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayata göz yumdu. Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli kulübün teknik direktörüydü.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."