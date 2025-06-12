Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan milli voleybolcu Naz Akyol, Galatasaray ile anlaşarak imza attı. İmza töreninin ardından konuşan milli isim, Geçen seneki takımın başlattığı bir ivme var. Çok keyifli ve gurur veren bir voleybol oynuyorlardı. Bu sene umuyorum ki oynanan voleybolu madalyalarla, kupalarla taçlandıracağız. Tek hedefimiz bu.” dedi.

Voleybol kariyerinde iki dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların sevdiği isimlerden biri olarak efsaneler arasında gösterilen Naz Akyol, sürpriz bir transfere imza attı.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Galatasaray, tecrübeli milli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Naz Aydemir Akyol! Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli pasör Naz Aydemir ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

'UMUYORUM Kİ MADALYA VE KUPALARLA TAÇLANDIRACAĞIZ'

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan milli oyuncu, 'Öncelikle Başkanımız Dursun Özbek ve Mehmet Cibara'ya transferdeki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Geçen seneki takımın başlattığı bir ivme var. Çok keyifli ve gurur veren bir voleybol oynuyorlardı. Bu sene umuyorum ki oynanan voleybolu madalyalarla, kupalarla taçlandıracağız. Tek hedefimiz bu.' sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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