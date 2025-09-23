Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali"nden özel uçakla Hırvatistan'a gitti. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli olurken, sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Jhon Duran yanı sıra kırmızı kart cezalısı Anderson Taslica listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Cah Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun." - İSTANBUL