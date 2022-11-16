Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin sevgilisi Arda! Diyarbakır'da yürek ısıtan anlar

Gittiği her statta destek gören Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, A Milli Takım'ın da gözbebeği oldu. İskoçya maçında şans bulamayan Arda'yı Diyarbakır'da tribünler bağrına bastı. Stattaki taraftarlar, galibiyet üçlüsünü Arda Güler'e çektirdi. O anlarda takım arkadaşları da Arda'ya sarıldı.

Arda Güler sevgisi tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. A Milli Takım'a davet alan ancak İskoçya maçında şans bulamayan Arda Güler'i tribünler teselli etti.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ARDA'DAN

Diyarbakır'da tüm stat Arda Güler için tezahürat yaptı. 17 yaşındaki yıldız da taraftarları kırmayıp galibiyet üçlüsü çektirdi. O anlarda takım arkadaşları da Arda'ya destek verdi. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı.