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Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor Maç Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor Maç Kadrosu Açıklandı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın oynayacağı maç için kamp kadrosunu belirledi. Sakat oyuncular ve cezalılardan dolayı bazı isimler kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Alanya'ya hareket etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Ognjen Mimovic de kafilede bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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