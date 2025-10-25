Fenerbahçe'nin Borcu 28.7 Milyar TL Olarak Açıklandı

FENERBAHÇE'NİN borcu, Eylül 2025 itibarıyla 28.7 milyar TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı 10.40 itibariyle başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen genel kurul, yöneticilerden Ali Gürbüz'ün bilgilendirmeleri ile başlarken Sarı-lacivertlilerde son kongrede onaylanmayan 11, 12 ve 13. maddelerde yetki konusu enine boyuna değerlendirilecek. Yönetim, taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi konusunda üyelerden yetki isteyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin borcunun Eylül 2025 itibarıyla 28.7 milyar TL (588.842.321,96 Euro) olduğu bildirildi.