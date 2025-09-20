Haberler

Fenerbahçe'nin Borcu 21.5 Milyar TL!

Fenerbahçe'nin Borcu 21.5 Milyar TL!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün toplam borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün mali durumu ve gelecekteki hedefleri ele alındı.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Genel kurulda faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, kulübün 1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini kongre üyelerine aktardı. Aynı döneme ilişkin denetim kurulu raporunu Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak açıkladı. Finansal aksiyonlarla ilgili bilgiler veren Koçak, "74 milyon Euro faktoring borcunu kapattık. 145 milyon Dolar ve 110 milyon Euro döviz kredisini pandemi öncesinde TL'ye döndük. 97 milyon Euro kısa vadeli kredilerimizi yapılandırdık. UEFA Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasından çıktık" dedi. Kur ve enflasyon artışları ile naklen yayın gelirlerindeki düşüşler, sporcu gelir vergileri, finansal yeniden yapılandırma, vergi ödemeleri konusunda da örneklerle bilgiler aktaran Koçak, Bankalar Birliği süreci, Gayrimenkul projeleri süreçleri, SPK süreci ve bu kaynaklar doğrultusunda hedeflerinin çok kısa zamanda Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina da, 01.03.2024 - 31.05.2024 ile 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemlerine ilişkin mali tablolar hakkında bilgiler verdi. Vodina, toplam borcun 31 Mayıs 2025 itibarıyla 21 milyar 526 milyon TL olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe kongresinde gerginlik! 'Trabzon' sorusu stadı karıştırdı

Tarihi kongrede stadı ayağa kaldıran "Trabzon" sorusu
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz

Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.