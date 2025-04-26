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Fenerbahçe'nin Borcu 19 Milyar 206 Milyon TL'ye Ulaştı

Fenerbahçe'nin Borcu 19 Milyar 206 Milyon TL'ye Ulaştı
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Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 25 Şubat 2025 itibarıyla 19 milyar 206 milyon TL olarak açıklandı. Toplantıda mali tablolar ve giderler ile gelirler hakkında bilgi verildi.

FENERBAHÇE Kulübü'nün, 25 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 dönemiyle ilgili mali tablolar hakkında bilgi verdi. Selda Leventci, kulübün toplam varlıklarının 18 milyar 428 milyon TL olduğunu söyledi. Leventci, bu dönemde giderlerin 11 milyar 77 milyon TL, gelirlerin de 10 milyar 501 TL olduğunu belirtilirken, dönem karını ise 815 milyon lira olarak açıkladı. Selda Leventci, kulübün toplam borcunun 19 milyar 206 milyon TL olduğunu da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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