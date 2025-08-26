Fenerbahçe'nin Benfica Maçı Kadrosu Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle kadroya Cengiz Ünder alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edilmişti.

