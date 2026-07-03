Fenerbahçe'den Avusturya kamp kadrosuna dair bilgilendirme

FENERBAHÇE, profesyonel futbol A takımının Avusturya kamp kadrosuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın Avusturya kampında yer alacağını ifade edildi.

Topuk Yaylası'nda yaptığı kampı tamamladıktan sonra izinde olan Fenerbahçe, 5 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Avusturya kampının kadrosu da belli olmaya başladı. Daha önce kamp kadrosunda yer almayacağı yönünde haberler çıkan 8 futbolcunun Avusturya'ya götürüleceği duyuruldu. Buna göre İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı