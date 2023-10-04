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Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. İrfan Can Kahveci'nin adı dinlendirildiği için listede yer almadı.