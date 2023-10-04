Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. İrfan Can Kahveci'nin adı dinlendirildiği için listede yer almadı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu.
İRFAN CAN KAHVECİ RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşmasının kamp kadrosuna İrfan Can Kahveci alınmadı. İsmail Kartal, tedbir amaçlı futbolcuyu dinlendirdiği için Trnava mücadelesinde riske etmedi.
FENERBAHÇE, 2'DE 2 HEDEFLİYOR
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, grubun 2. maçında Slovak ekibi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele 5 Ekim'de City Arena'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu şöyle: