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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi

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Gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olacak Lyon, Coupe de France'ın son 32 turunda Fransa Ulusal Lig 3 (5. lig) takımlarından Bourgoin-Jallieu'e elendi.

Fransa Ulusal Lig 3 (5. lig) takımlarından Bourgoin-Jallieu, Olympique Lyon karşısında tarihi bir zafer elde etti. Bourgoin-Jallieu, evinde oynadığı maçta güçlü rakibini son 32 turunda Coupe de France'ın dışına itti.

PENALTILARDA ELENDİLER

Lyon, 20. dakikada Mehdi Moujetzky'nin golüyle 1-0 geriye düştü. 45. dakikada Nemanja Matic ile skora denge getiren Lyon, Galtasaray'ın da transfer listesinde yer alan Georges Mikautadze'nin 64. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Ancak Moujetzky69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve 90 dakika 2-2 berabere tamamlandı.

KADIKÖY'E GELECEKLER

Seri penaltı atışlarına giden maçta Lyon, ilk 2 penaltıyı kaçırdı ve Bourgoin'e 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Bourgoin ise kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.Lyon, 22 Ocak Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Oda bişeymi fenerde kasımpaşa U19 takımını 3-0 yendi:))))))))

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