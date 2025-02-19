Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Kar yağışı İstanbul'u sardı! Kırmızı alarm seviyesine geçildi, valilik 7 maddede uyardı

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu. Sakat oyuncuların yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren oyuncular da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Brüksel'e hareket edecek.

Sarı-lacivertli kafilede sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de Belçika'ya götürülmedi. Sakatlıklarını atlatarak bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic ve Alexander Djiku'da listede yer almadı.

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Anderson Taslica, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
img

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!

Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.