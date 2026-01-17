Haberler

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan oyuncular nedeniyle bazı isimler kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrı hissettiği için bugün yapılan antrenmana katılmayan Sebastian Szymanski de tedbir amaçlı maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500

