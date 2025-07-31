Fenerbahçe, Nelson Semedo ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

FENERBAHÇE, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu 27 numaralı formayı giyecek.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."