Fenerbahçe, Nelson Semedo ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Nelson Semedo ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, 27 numaralı formayı giyecek.

FENERBAHÇE, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu 27 numaralı formayı giyecek.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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