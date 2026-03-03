"Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt
Ramazan ayı boyunca ekranlarda olan Nihat Hatipoğlu, canlı yayında bir izleyicinin, "Fenerbahçe neden 11 yıldır şampiyon olamıyor?" sorusuna, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar" yanıtını verdi. Hatipoğlu'nun bu esprili yanıtı, kısa sürede viral oldu.
Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, canlı yayında yöneltilen sürpriz bir soruyla gündeme geldi. Bir izleyici, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" diye sordu.
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, stüdyodaki gülümsemelerin ardından esprili bir yanıt verdi.
"DUADAN ÖNCE AYAKLARINI İYİ KULLANACAKLAR"
Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak. Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda kahkahalara neden oldu. Hatipoğlu'nun esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, o anları paylaşarak yorumlarda bulundu.