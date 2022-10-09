Fenerbahçe neden Karagümrük'ten 4 gol yedi? Jorge Jesus canlı yayında teşhisi koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Defansif anlamda kötü bir maç çıkardıklarını belirten Portekizli hoca, "Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maçta 90 dakika oynadı. Bazı kötü kararlar da bunun önemi var, özellikle Szalai için" dedi.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca takımın defansif performansını eleştirirken, karşılaşmayı ofansif güçle kazandıklarını belirtti.

"STOPERLERİMİZ HER MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI"

Jorge Jesus kalelerinde 4 gol görmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maçta 90 dakika oynadı. Bazı kötü kararlar da bunun önemi var, özellikle Szalai için. İyi kararlar veremedik savunmada. Mental yorgunluğun etkisi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Jorge Jesus'un açıklamalarının tamamı şöyle:

"HEDEFİ ALDIKTAN SONRA ANALİZİ YAPARIZ"

"En önemlisi maçı kazanmak. 1-0'da olsa 5-4'de olsa, 10-9 da olsa önemi yok. Önemli olan kazanmaktı. Kazanma hedefimizi aldık. Hedefi aldıktan sonra analizi yaparız.

"ŞİMDİ YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY İŞİMİZE ODAKLANMAK"

Normalde savunmada güvenli takımız. Son 4-5 maç gol yemedik ama bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Bugünkü maç defans güvenliğimizin örneği değildi. Bugünkü maçı ofansif kalitemizle kazandık. Şimdi yapmamız gereken şey işimize odaklanmak.

"FERDİ'NİN YOKLUĞU PLANLARIMIZI ETKİLEDİ"

Ferdi bugün ilk 11'de oynayacaktı. O olmayınca planlarımızı etkilendi. Rahatsızlıklarından ötürü değişiklikler yaptık. İyi durumda olduğunu düşünüyorum. Doktor değilim ama bir sıkıntı olmadan oynayacaktır. Kendisi kaliteli bir oyuncu. Birçok pozisyonda oynayabiliyor."