Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'dan transfer ettiği N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kante, sezonun ikinci yarısında 5.5 milyon Euro, sonraki iki yılda ise 11'er milyon Euro alacak ve ayrıca 14.4 milyon Euro imza parası ödenecek.

FENERBAHÇE, Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kante'ye sezonun ikinci yarısında 5.5 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli orta saha sonraki iki yılda 11'er milyon Euro alacak. Fransız oyuncuya 14.4 milyon Euro ise imza parası ödenecek.

