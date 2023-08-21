Fenerbahçe muradına erdi! İşte Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceği tarih

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Livakovic transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Sucic, 28 yaşındaki kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceğini belirtti.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivene 4+1 yıllık sözleşme imzalatacak.

159 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Hırvat eldiven Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 maçta 390 gol yerken, bu maçların 159'unda kalesini gole kapattı.