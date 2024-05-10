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Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman koşu, koordinasyon hareketleri, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, koordinasyon hareketleriyle başlayıp, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Can Bartu Tesisleri Trendyol Süper Lig Kayserispor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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