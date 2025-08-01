Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı 4 Yıllığına Transfer Etti
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncunun yıllık maaşı 8 milyon Euro olarak belirlendi.
FENERBAHÇE, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan Slovak stoper Milan Skriniar'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Tecrübeli savunma oyuncusunun yıllık 8 milyon Euro kazanacağı açıklandı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor