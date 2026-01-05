Haberler

Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'daki Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın genel olarak güzel geçtiğini belirten Buruk, finaldeki olası rakipleri hakkında da konuşarak "Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz.'' yorumunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da 4-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''OYUNCULAR GÜZEL İŞLER YAPTI''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim." dedi.

"EREN ELMALI ÇOK ÇALIŞTI, HİÇ DURMADI"

Takıma geri dönen Eren Elmalı hakkında yorum yapan Okan Buruk, "Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR İYİ TAKIMLAR"

Finaldeki olası rakipleri hakkında da yorum yapan başarılı hoca, "Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek. Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar." sözlerini sarf etti.

