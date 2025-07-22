Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Menajeri Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğini açıkladı

İsmi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden bu iddialara cevap geldi. Milli futbolcunun menajeriGordon Stipic-Wipfler, TRT Spor'a konuşarak oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

''GELECEK YIL INTER'DE OLACAK''

Hakan'ın gelecek yıl forma giyeceği takımı açıklayan Stipic-Wipfler, ''Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak." dedi.

"HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"

Milli oyuncu için herhangi teklif gelmediğini söyleyen Stipic-Wipfler, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım. Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türklük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var." sözlerini sarf etti.