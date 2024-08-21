Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna katıyor. Tecrübeli futbolcu Manchester City ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

GERİ DÖNÜYOR

Athletic'te yer alan haberde Manchester City ve İlkay Gündoğan sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı, İlkay'ın Manchester City ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini feshedeceği ve tecrübeli futbolcunun iki yıllık alacağından vazgeçeceği kaydedildi.

PEP'TEN ONAY VE ANLAŞMA

Pep Guardiola'nın dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından deneyimli orta saha ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi. İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.