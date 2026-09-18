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Fenerbahçe, Mert Müldür’ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Mert Müldür’ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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