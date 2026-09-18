Fenerbahçe, Mert Müldür’ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Mert Müldür’ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığını ve oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı