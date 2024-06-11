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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

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Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve tarihi seçimi geride bırakan Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş hakkında karar verildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Kanarya, tecrübeli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY DERBİSİNE DAMGA VURMUŞTU

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun 37. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Galatasaray derbisine Mert Hakan Yandaş damga vurmuştu. Mert Hakan, maç öncesinde, soyunma odası koridorlarında ve sonrasında yaşanan olaylarda başrolde olan isimdi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Köksal Çelik:

Ali koçun vizyon anlayışını gösteren bir anlaşma

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Cengiz Aktaş:

Bir Galatasaraylı olarak Mourinho'nun gelmesiyle gerçekten önce Fenerbahçe'ye sonra da Türk futboluna ayrı bir iklim sahip olacak diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım galiba. Mert Hakan'ın kişiliği beni asla ilgilendirmez. Ama oyna(yama)dığı futbol, bir futbolsever olarak beni ilgilendirir. Demek ki Fenerbahçe aynı kafada devam ediyor. :))

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