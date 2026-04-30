Fenerbahçe: "Mert Hakan Yandaş hakkında verilen ceza kabul edilemez niteliktedir"

Güncelleme:
Fenerbahçe, bahis eylemi nedeniyle PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
