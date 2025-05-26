Fenerbahçe Mersin'e Geldi, Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

Fenerbahçe Mersin'e Geldi, Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı
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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için Mersin'e geldi. Teknik Direktör Mourinho ve futbolcular, taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı. İlk başta selam vermeyen futbolcular daha sonra taraftarlarla buluştu.

- Fenerbahçe Mersin'e geldi

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi.

Fenerbahçe kafilesi uçakla Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcular otobüse binerek Mersin merkezdeki konaklayacakları otelde hareket etti. Otel önünde kafileyi taraftarlar karşılayarak tezahüratlarda bulundu. Futbolcular selam vermediği için bazı taraftarlar duruma tepki gösterdi. Daha sonradan futbolcuların otelden gelerek taraftarlara selam verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe- Atakaş Hatayspor maçı, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Spor
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