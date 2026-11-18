Fenerbahçe, Melli ve Key'in ameliyatlarının başarıyla tamamlandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Kulübü, forvetler Nicolo Melli ve Braxton Key'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, Melli'nin sol dizindeki menisküs yırtığı, Key'in sağ el 3. parmağındaki açık kırık nedeniyle ameliyat edildiğini ve operasyonların başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının forvetleri Nicolo Melli ve Braxton Key'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncularımızdan Nicolo Melli, menisküs yırtığı nedeniyle sol dizinden artroskopik operasyon; Braxton Key ise sağ el 3. parmağındaki açık kırık nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiştir. Ameliyatları başarıyla tamamlanmış olan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."