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Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kaptan Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, 13 sezondur sarı-lacivertli formayı giyiyor ve 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ile 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kaptan Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon için kadro planlaması devam ediyor. Bu kapsamda 13 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten kaptan Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Tecrübeli basketbolcu, 2013 yılında transfer olduğu Fenerbahçe ile 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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