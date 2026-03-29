Voleybol: Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'u deplasmanda 3-0 ile geçerek galip geldi. Maçta etkili performans sergileyen Vargas ve Eda Erdem, takımının setleri kazanmasında önemli rol oynadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Zerenspor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva,

Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Kübra Akman, Gatina)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın,

Eda Erdem Dündar (Gülce Güçtekin, Gizem Örge, Milenkovic, Ana Cristina)

Setler: 17-25, 22-25, 19-25

Süre: 85 dakika (24, 32, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Medicana, Vargas ve Eda Erdem'in etkili oyunuyla 7-4 öne geçti. Başkent ekibi, Lazareva ve Uzelac ile rakibine karşılık vererek skoru eşitledi: 11-11. Defans hatalarıyla Fenerbahçe'nin 15-12 öne geçmesi sonrası Zerenspor mola aldı. Mola dönüşü bloktaki etkinliğini arttırarak üst üste üç sayı alan başkent temsilcisi, durumu 15-15 yaptı. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Medicana, rakibine fazla sayı şansı tanımadı ve seti 25-17 üstün bitirdi.

Etkili performansını ikinci sete de taşıyan Fenerbahçe Medicana, 13-7 öne geçti. Lazareva'nın etkili mücadelesiyle toparlanarak sayı bulan Zerenspor, farkı 3 sayıya (12-15) indirdi. Rakibinin yaptığı hataları iyi değerlendiren başkent ekibi, farkı 1 sayıya (21-22) düşürdü. Mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-22 aldı.

Üçüncü setin ilk bölümünde Vargas ile etkili olan Fenerbahçe Medicana, 10-4 öne geçti. Başkent ekibi Gatina ile bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, üstün oyununu devam ettiren sarı-lacivertli takım bu seti de 25-19 alarak müsabakayı 3-0 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride ikinci maç, 2 Nisan Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor

O şehrimize yepyeni bir stat
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor

O şehrimize yepyeni bir stat
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi sinyali verdi! Polis ve bekçilere müjde
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı